На Амурском ГПЗ монтируют термоизоляцию колонн газораспределения первой линии (фото)

Колонны газораспределения на первой технологической линии Амурского ГПЗ утеплили многослойным теплоизолирующим покрытием.

«Посмотрите, как преобразились колонны газоразделения на первой технологической линии Амурского ГПЗ! Как ярко блестят на солнце! Всё потому, что их покрыли многослойным теплоизолирующим покрытием, поверх которого укреплен слой оцинкованной стали. Теплоизоляция уже установлена на деметанизаторе, а также колоннах удаления азота. На колонне выделения этана работы по монтажу теплоизолирующего покрытия завершаются. Таким же образом будут теплоизолированы все колонны газоразделения на всех шести технологических линиях Амурского ГПЗ», — отметили в описании к присланным в редакцию Амур.инфо фотографиям специалисты пресс-службы предприятия.

Напомним, Амурский ГПЗ будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири», самые ценные фракции для дальнейшей переработки и использования в промышленности: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 миллиарда кубических метров газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.