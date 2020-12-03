Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 0

На Амурском ГПЗ монтируют термоизоляцию колонн газораспределения первой линии (фото)

На Амурском ГПЗ монтируют термоизоляцию колонн газораспределения первой линии (фото)
Фото: пресс-служба Амурского ГПЗ

Колонны газораспределения на первой технологической линии Амурского ГПЗ утеплили многослойным теплоизолирующим покрытием.

«Посмотрите, как преобразились колонны газоразделения на первой технологической линии Амурского ГПЗ! Как ярко блестят на солнце! Всё потому, что их покрыли многослойным теплоизолирующим покрытием, поверх которого укреплен слой оцинкованной стали. Теплоизоляция уже установлена на деметанизаторе, а также колоннах удаления азота. На колонне выделения этана работы по монтажу теплоизолирующего покрытия завершаются. Таким же образом будут теплоизолированы все колонны газоразделения на всех шести технологических линиях Амурского ГПЗ», — отметили в описании к присланным в редакцию Амур.инфо фотографиям специалисты пресс-службы предприятия.

Напомним, Амурский ГПЗ будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири», самые ценные фракции для дальнейшей переработки и использования в промышленности: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 миллиарда кубических метров газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.

Просмотров всего: 106

#Амурский ГПЗ

распечатать


Общество

Ученики «Газпром-класса» из Свободного стали победителями научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты»
Общество 10

60 миллионов кубометров в год жидкого гелия станут производить на Амурском ГПЗ к 2025 году
Общество

Специалисты Амурского ГПЗ показали, как сегодня идёт строительство предприятия (видео)

Общество 5

В Свободном идёт активное строительство нового микрорайона на пять тысяч жителей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь