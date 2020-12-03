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3декабря
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сегодня, 16:18 0

В Приморском крае началась проверка по факту завышения цен на КТ лёгких

В Приморском крае началась проверка по факту завышения цен на КТ лёгких
Фото: https://pixabay.com/

Проверку законности повышения цен на компьютерную томографию лёгких после обращений жителей края организовало приморское управление Федеральной антимонопольной службы.

— В управление поступили жалобы от граждан на подорожание КТ на фоне сложившейся ситуации. Управление направит соответствующие запросы в частные медицинские организации. При выявлении признаков нарушения законодательства, будут приняты меры антимонопольного реагирования, – пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что поскольку цены на оказываемые частными клиниками услуги государством не регулируются, управление проанализирует стоимость услуги в каждой конкретной клинике, изучит рынок предоставления услуги компьютерной томографии лёгких. Специалисты ФАС также просят жителей Приморья, прошедших КТ лёгких на платной основе, направить в управление документы, чеки с информацией о стоимости этой услуги.

Между тем амурский врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Андрей Ильин рассказал, что видно на компьютерной томографии у больных COVID-19.

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#Дальний Восток #здоровье #медицина #финансы

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