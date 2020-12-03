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сегодня, 15:51 2

Кафе на набережной Благовещенска готовы пустить гуляющих амурчан в туалет

Кафе на набережной Благовещенска готовы пустить гуляющих амурчан в туалет
Фото: admblag.ru

Амурчане, гуляющие по набережной, теперь могут воспользоваться туалетами кафе и муниципальных учреждений.

Администрация Благовещенска заключила соглашение с владельцами кафе, расположенных на набережной города. Предприниматели пообещали предоставлять жителям и гостям областной столицы, гуляющим по набережной, возможность воспользоваться туалетной комнатой.

Воспользоваться туалетом можно по адресам:

– кафе «Арм-пицца», улица Краснофлотская, 147, время работы с 11:30 до 21:00

– кафе «Пинцерия», улица Краснофлотская, 135, время работы с 11:00 до 21:00

– кофейня «Коффетиссимо», улица Пионерская, 2, время работы с 7:30 до 21:00

– кафе «Ритм», улица Краснофлотская, 153, время работы с 11:00 до 21:00

За посещение туалета в кафе придётся заплатить. Стоимость услуги обойдётся в сумму до 20 рублей.

В администрации города напоминают: на территории Городского парка в районе катка туалет работает во все дни, кроме понедельника с 12:00 до 20:00, можно воспользоваться и туалетом в Городском доме культуры. Он работает с 9:00 до 20:00.

Круглогодичные общественные туалеты планируют построить в объектах Большого городского центра «Трибуна Холл». В проект «Трибуна Холл» входит и реконструкция площади имени Ленина, часть которой уже открыли для прогулок.

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#городская власть #жизнь

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    32 минуты назад

    ну а что, скоро закроют их полностью, вот тебе и непредвиденный источник дохода, такой как платный сортир

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    15 минут назад

    А что с горцами договориться не удалось?

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