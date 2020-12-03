Хэйхэ в отсутствие туристов потерял 70 процентов дохода

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За период с января по октябрь 2020 года количество туристов, посетивших Хэйхэ, составило 4,467 миллиона человек, что на 64,5 процента меньше, чем годом ранее.

Туристический канал между Хэйхэ и Благовещенском из-за пандемии COVID-19 перестал работать с китайского Нового года, который выпал в 2020 году на конец января. С февраля по конец марта 2020 года на погранпереходе Хэйхэ-Благовещенск были организованы лишь гуманитарные коридоры для возвращения граждан России на родину. Полностью пассажирское сообщение между двумя странами приостановилось с апреля 2020 года и с тех пор не работает.

При этом количество туристов, которые приехали в Хэйхэ из других городов Китая составило 4,404 миллиона человек, что на 62,4 процента меньше, чем годом ранее, а количество туристов, которые приехали из Благовещенска по каналам приграничного туризма составило всего 63.000 человек, что на 92,9 процента меньше, чем в 2019 году, сообщает Вiang.ru со ссылкой на народное правительство Хэйхэ.

В связи с этим, доходы туристической отрасли в городе за период с января по октябрь сократились на 70,6 процента. При этом доходы от внутреннего туризма, ориентированного только на граждан КНР за этот период также упали на 66,4 процента. Не сильно спас ситуацию даже рост туристической отрасли в Хэйхэ в период «золотой недели» начала октября, когда в Китае отмечался День основания КНР и праздник середины осени.

Между тем, в Хэйхэ за время отсутствия русских туристов многое изменилось. Как обустраивается и меняется город, нам рассказывала его жительница Анна.