Благовещенск украшают новогодним освещением

Город украшают праздничным освещением. Новогодней иллюминацией озарились деревья в сквере в районе Зейская-Островского. Светодиодная иллюминация появится в сквере имени Мухина на площади Ленина, и в сквере возле Центра эстетического воспитания детей. Планируется украсить более 200 деревьев. Работы начались на этой неделе, сообщает мэрия.

— Сейчас мы монтируем светодиодную ленту на деревьях в сквере за зданием правительства Амурской области. На этот сквер уйдёт примерно 5 километров ленты. На каждое дерево уходит 40-50 метров. Это светодиодная лента «Неонеон», она светит тёплым белым светом, выдерживает морозы до -45 градусов, не дубеет и не рвётся. Лента хорошо заизолирована и безопасна как для окружающих, так и для самих деревьев. Все это делается для того, чтобы радовать жителей города, поэтому мы надеемся, что благовещенцы – люди сознательные, добропорядочные и не будут портить новогоднюю иллюминацию, – сообщил представитель подрядной организации.

Известно, что на улице Горького на участке от Калинина до Кузнечной установят 61 светодиодную конструкцию «Звёздное небо».

Вдоль улиц загорятся «Снежинки», «Сосульки» и «Звёзды». На кольцевой развязке по Калинина появятся гирлянды светодиодов, как и вдоль всей улицы Калинина, а также на Октябрьской, Зейской, Театральной, 50 лет Октября, Институтской, и на Игнатьевском и Новотроицком шоссе. Все работы по украшению города планируют закончить до 25 декабря.

Город украсят ёлками и ледовыми фигурами. Например, 11-метровая ёлка появиться в парке Дружбы. Дерево с гирляндами высотой более 4 метров установят у филиала ОКЦ (бывший кинотеатр Харбин).