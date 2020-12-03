Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:54 1

Благовещенск украшают новогодним освещением

Благовещенск украшают новогодним освещением
Фото: admblag.ru

Город украшают праздничным освещением. Новогодней иллюминацией озарились деревья в сквере в районе Зейская-Островского. Светодиодная иллюминация появится в сквере имени Мухина на площади Ленина, и в сквере возле Центра эстетического воспитания детей. Планируется украсить более 200 деревьев. Работы начались на этой неделе, сообщает мэрия.

— Сейчас мы монтируем светодиодную ленту на деревьях в сквере за зданием правительства Амурской области. На этот сквер уйдёт примерно 5 километров ленты. На каждое дерево уходит 40-50 метров. Это светодиодная лента «Неонеон», она светит тёплым белым светом, выдерживает морозы до -45 градусов, не дубеет и не рвётся. Лента хорошо заизолирована и безопасна как для окружающих, так и для самих деревьев. Все это делается для того, чтобы радовать жителей города, поэтому мы надеемся, что благовещенцы – люди сознательные, добропорядочные и не будут портить новогоднюю иллюминацию, – сообщил представитель подрядной организации.

Известно, что на улице Горького на участке от Калинина до Кузнечной установят 61 светодиодную конструкцию «Звёздное небо».

Вдоль улиц загорятся «Снежинки», «Сосульки» и «Звёзды». На кольцевой развязке по Калинина появятся гирлянды светодиодов, как и вдоль всей улицы Калинина, а также на Октябрьской, Зейской, Театральной, 50 лет Октября, Институтской, и на Игнатьевском и Новотроицком шоссе. Все работы по украшению города планируют закончить до 25 декабря.

Город украсят ёлками и ледовыми фигурами. Например, 11-метровая ёлка появиться в парке Дружбы. Дерево с гирляндами высотой более 4 метров установят у филиала ОКЦ (бывший кинотеатр Харбин).

Просмотров всего: 319

#жизнь #Новый год

распечатать


Общество 2

Кафе на набережной Благовещенска готовы пустить гуляющих амурчан в туалет
Происшествия 2

Нашли амурчанина, задолжавшего больше 3,5 миллионов рублей по штрафам ГИБДД
Общество 1

В Свободном достроили спорткомплекс
Общество 3

Верховный суд дал разрешение не обслуживать покупателей без масок
Комментарии
Показать все (1)
  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    15 минут назад

    Подрядчик опять гэм? И лента французкая?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь