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сегодня, 15:10 2

Нашли амурчанина, задолжавшего больше 3,5 миллионов рублей по штрафам ГИБДД

Нашли амурчанина, задолжавшего больше 3,5 миллионов рублей по штрафам ГИБДД
Фото: УФССП по Амурской области

Сотрудники ФССП нашли неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина получил почти полторы тысячи штрафов на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

— Судебные приставы установили, что должник не проживает по месту регистрации в Ивановском районе. Также на него зарегистрированы два авто, на которых он и нарушал ПДД в Москве. Установлено, что должник последний раз ездил на поезде в Смоленской области. Там злостного должника и задержали, — сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

Напомним, что в ноябре в Благовещенске шофёр вёл автобус «в слепую» и в ГИБДД уточнили, как будут наказывать за разговоры за рулём. Также в России теперь будут выявлять алко- и наркотическое опьянение с помощью нового оборудования.

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#жизнь #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Янyа

    Янyа
    53 минуты назад

    шофёр вёл автобус «в слепую»

    В какую слепую, черт вас возьми, АИ! Ну позорище же самое позорное!

  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Деревня))))

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