Нашли амурчанина, задолжавшего больше 3,5 миллионов рублей по штрафам ГИБДД

Сотрудники ФССП нашли неплательщика штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина получил почти полторы тысячи штрафов на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

— Судебные приставы установили, что должник не проживает по месту регистрации в Ивановском районе. Также на него зарегистрированы два авто, на которых он и нарушал ПДД в Москве. Установлено, что должник последний раз ездил на поезде в Смоленской области. Там злостного должника и задержали, — сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

Напомним, что в ноябре в Благовещенске шофёр вёл автобус «в слепую» и в ГИБДД уточнили, как будут наказывать за разговоры за рулём. Также в России теперь будут выявлять алко- и наркотическое опьянение с помощью нового оборудования.