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сегодня, 14:40 0

В Приамурье налоговая возобновила приём граждан

В Приамурье налоговая возобновила приём граждан
Фото: pixabay.com

С 1 декабря налоговые службы области начали проводить личные приёмы граждан без предварительной записи. На приём могут прийти физические лица, которым нужно решить вопросы по уплате имущественных налогов.

Все приёмы ведутся с учетом требований Роспотребнадзора – обязательно использование средств индивидуальной защиты, кроме того выделено меньше окон для приёма и обслуживания граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Приамурья.

На портале «Онлайн-запись на приём в налоговый орган» продолжается прием индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц по вопросам, не связанным с уплатой имущественных налогов.

Между тем, большинство вопросов по налогам можно решить через специализированые онлайн сервисы, в том числе «Личные кабинеты налогоплательщиков». Для консультаций населения действует единый контакт-центр ФНС России. Информирование проводится по бесплатному телефону 8-800-222-222-2. В случае, если налогоплательщикам необходимо предоставить документы в бумажном виде, то их можно отправить по почте либо оставить в специальных боксах, размещенных при входе в здания налоговых органов.

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#финансы

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