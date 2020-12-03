Неравнодушные краеведы и архитекторы показали, как может выглядеть Вознесенское кладбище в Благовещенске (фото)

Восстановление Вознесенского кладбища будет выполняться поэтапно, по зонам. Первая зона расположена в районе Октябрьской – Северной, за заправкой. Там меньше всего работы — место уже расчищено, нужно сделать освещение, вымостить дорожки и благоустроить территорию. Второй участок располагается чуть глубже, сейчас там стоят незаконные гаражи. Краеведы уже обговорили с администрацией этот момент, незаконные постройки договорились ликвидировать. После того как территорию расчистят, начнётся благоустройство второй зоны. Последним благоустроят участок, который принадлежит МП «ГСТК», — здесь складируют отсев, которым посыпают городские дороги. Этот этап будет завершающим.

— Исторически территория Вознесенского кладбища была очень большая — сейчас там ресторан, постройки, жилые дома. Мы понимаем, что это никуда уже не денется. Поэтому для реновации выбрано три участка, на которых реально будет обустроить новую зону. Архитекторы совместно с краеведами актуализировали три варианта реновации, теперь мы хотим узнать мнение общественности по каждому из проектов, — рассказал участник инициативной группы Дмитрий Евсеев.

Все три проекта реновации Вознесенского кладбища чем-то похожи. Все они предполагают установку православной часовни и обустройство прогулочной зоны. Особенность первого проекта — это обустройство на территории кладбища мемориалов и информационных стендов, которые напомнят горожанам об истории Благовещенска.

Второй проект предлагает разместить под открытым небом музейную зону и концертную площадку.

Особенность третьего проекта в том, что большое внимание здесь уделяется подсветке территории.

— Что касается финансирования работ, хочу сказать, что инициатива эта полностью частная, поэтому мы начинаем сбор средств на реновацию. На Вознесенском кладбище похоронены отцы города и такое небрежное отношение к этому памятному месту нас всех не красит. Надеемся, что людей сплотит наша идея и они откликнутся, — рассказывает Дмитрий Евсеев.

Впереди подготовка итогового проекта, который устроит и жителей города, и общественников. Работы по возрождению кладбища планируется начать уже в следующем году.

Этим летом общественники также не сидели сложа руки, в сентябре на кладбище провели субботник, во время которого обнаружили старинную могильную плиту.