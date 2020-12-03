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сегодня, 14:10 0

Для дальневосточников вновь продлили возможность ввозить праворульные авто без ГЛОНАСС

Для дальневосточников вновь продлили возможность ввозить праворульные авто без ГЛОНАСС
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении ввоза праворульных машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Такая возможность есть только у жителей Дальнего Востока, либо тех, кто переедет сюда на постоянное место жительства, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Такие автомобили можно будет привезти только для личного пользования. Впервые разрешение для дальневосточников было утверждено в ноябре 2018 года, тогда в документе указали, что можно ввозить один такой автомобиль в год. В 2019 году решение вновь продлили на год. В этом году порядок оставили прежним.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев отметил, на Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан.

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#Дальний Восток

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