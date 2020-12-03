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сегодня, 13:55 0

В Приамурье коллекторы получили штрафы по 50 тысяч за превышение полномочий

В Приамурье коллекторы получили штрафы по 50 тысяч за превышение полномочий
Фото: pixabay.com

В Приамурье женщина оформила кредитные каникулы. Но кредиторы звонили и писали ей смс, давили психологически. Тогда амурчанка обратилась в региональное управление службы судебных приставов за защитой своих прав.

Микрокредитная организация нарушила закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности». Сотрудники ФССП составили протокол о административном правонарушении.

— Протокол направили в Благовещенский городской суд. За этот год судебные приставы составили восемь административных протоколов по причине нарушения прав физлиц при возврате задолженностей. Судьи рассмотрели пять административных протоколов и назначили штрафы на общую сумму в 250 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

В случае нарушения ваших прав кредитором или коллектором можно обратиться в управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Позвонить по телефону «горячей линии» 8 (4162) 59-90-68 или через интернет-приемную на сайте. Также можно обратиться письменно по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Пограничный, 10.

Напомним, что недавно Амур.инфо рассказывало, как взять кредит с задолженностью. Кроме того, необходимо быть осторожным и не попадаться на уловки мошенников.

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#закон #происшествия

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