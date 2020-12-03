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сегодня, 14:24 0

Благовещенец убил человека и сжёг его тело в печи

Благовещенец убил человека и сжёг его тело в печи
Фото: pixabay.com

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего местного жителя. Мужчина убил человека и сжёг его тело.

В ночь на 4 января этого года в гаражном массиве, расположенном по улице Северной, поругались два благовещенца. В ходе ссоры 51-летний горожанин убил своего оппонента. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжёг тело, одежду и вещи убитого в специально изготовленной для этого металлической печи. После этого он навёл порядок в гараже.

Родственники убитого заявили о его пропаже в полицию. В ходе следствия оперативники восстановили картину произошедшего и собрали необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает региональное следственное управление СК.

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#криминал #происшествия

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