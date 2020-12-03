Актёр Борис Плотников умер от коронавируса
Народный артист России Борис Плотников умер от коронавируса в возрасте 71 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Борис Плотников болел COVID-19 и неделю лежал на аппарате ИВЛ.
Московский художественный театр, в котором играл актёр, также сообщил о его смерти.
Актриса Нина Русланова поделилась, что с Борисом Плотниковым очень легко работалось. Он был хороший человек и хороший артист.
Артист снимался во многих кинофильмах. Его дебютом стала роль в фильме «Восхождение». А одной из самых известных была роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
Также Плотников известен по фильмам «Михайло Ломоносов», «Дикая охота короля Стаха», «Сказка о Звездном мальчике» и многих других.
Плотников играл в МХТ имени Чехова, в Московском театре сатиры, Центральном академическом театре Советской армии, а также на сцене Театра под руководством Олега Табакова.
В 1992 году Борису Плотникову было присвоено звание заслуженного артиста России, в 1998-м — народного артиста. А в 2005 году он получил орден Почета «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
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