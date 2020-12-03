Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 0

Актёр Борис Плотников умер от коронавируса

Актёр Борис Плотников умер от коронавируса
Фото: cultinfo.ru

Народный артист России Борис Плотников умер от коронавируса в возрасте 71 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Борис Плотников болел COVID-19 и неделю лежал на аппарате ИВЛ.

Московский художественный театр, в котором играл актёр, также сообщил о его смерти.

Актриса Нина Русланова поделилась, что с Борисом Плотниковым очень легко работалось. Он был хороший человек и хороший артист.

Артист снимался во многих кинофильмах. Его дебютом стала роль в фильме «Восхождение». А одной из самых известных была роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Также Плотников известен по фильмам «Михайло Ломоносов», «Дикая охота короля Стаха», «Сказка о Звездном мальчике» и многих других.

Плотников играл в МХТ имени Чехова, в Московском театре сатиры, Центральном академическом театре Советской армии, а также на сцене Театра под руководством Олега Табакова.

В 1992 году Борису Плотникову было присвоено звание заслуженного артиста России, в 1998-м — народного артиста. А в 2005 году он получил орден Почета «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Просмотров всего: 693

#кино #культура #память

распечатать


Общество 6

Неравнодушные краеведы и архитекторы показали, как может выглядеть Вознесенское кладбище в Благовещенске (фото)
Общество 1

Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева
Культура 9

В Благовещенске открылась выставка застрявшей в Африке амурской художницы
Общество 9

Концерты, фильмы и дискотеки: в пять районов Приамурья отправились автоклубы

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь