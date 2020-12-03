Актёр Борис Плотников умер от коронавируса

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Борис Плотников болел COVID-19 и неделю лежал на аппарате ИВЛ.

Московский художественный театр, в котором играл актёр, также сообщил о его смерти.

Актриса Нина Русланова поделилась, что с Борисом Плотниковым очень легко работалось. Он был хороший человек и хороший артист.

Артист снимался во многих кинофильмах. Его дебютом стала роль в фильме «Восхождение». А одной из самых известных была роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Также Плотников известен по фильмам «Михайло Ломоносов», «Дикая охота короля Стаха», «Сказка о Звездном мальчике» и многих других.

Плотников играл в МХТ имени Чехова, в Московском театре сатиры, Центральном академическом театре Советской армии, а также на сцене Театра под руководством Олега Табакова.

В 1992 году Борису Плотникову было присвоено звание заслуженного артиста России, в 1998-м — народного артиста. А в 2005 году он получил орден Почета «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».