Амурский врач-рентгенолог о течении COVID-19: сегодня было 10 процентов поражения легких, завтра уже все 60

Врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Андрей Ильин рассказал, что видно на компьютерной томографии у больных COVID-19. Специалист принимает до 70 пациентов в день и предупреждает, что не всем с положительным тестом показано КТ. Исследования назначают в тяжёлых случаях и строго по показанию врача.

Исследования нужно проводить не ранее чем на 5-7 день заболевания, чтобы не получить ложноотрицательный результат, сообщил врач.

— При коронавирусной инфекции изменения будут малоинтенсивные, особенно на ранних стадиях. Это изменение по типу «матового стекла». На более поздних стадиях – это более плотные изменения по типу «булыжной мостовой» и участки консолидации. Чаще изменения носят двусторонний и полисегментарный характер. То есть изменения располагаются в обоих лёгких, как правило. Занимают большую часть сегментов, – разъяснил Андрей Ильин.

Это не единственная особенность вируса. COVID-19 отличается резким усугублением. К примеру, сегодня может быть 10 процентов поражения лёгких, а завтра уже 60 процентов. Такие изменения очень сложно спрогнозировать, и всё зависит от состояния самого пациента.

— Коронавирусная пневмония отличается, в общем-то, самой картиной, которую мы видим на КТ. Мы раньше никогда не видели таких полисегментарных изменений. Во-первых, сам характер изменений – матовость. Плюс распространение, когда изменения охватывают почти все отделы лёгких. Такое раньше встречалось достаточно редко и какой-то воспалительный генез не имело, – отметил врач-рентгенолог.

Восстановление тоже проходит достаточно долго, а «матовость» может сохраняться и после выздоровления, у некоторых пациентов до 2-3 месяцев или дольше. После перенесённого заболевания многие пациенты жалуются на плохую работоспособность, замедленные реакции, боль в грудной клетке и периодическое повышение температуры. Врач отмечает, что симптомы интоксикации могут продолжаться еще долгое время.

Сам Андрей Ильин коронавирусом не болел, специалист уверен, что это благодаря банальным правилам – использование маски, дезинфекция рук и социальная дистанция.