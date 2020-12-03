В Китае ввели обязательную проверку на коронавирус для замороженных продуктов из других стран

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Власти КНР приняли решение не допускать к реализации импортную замороженную продукцию, которая не прошла проверку на наличие коронавируса. Такие меры стали необходимы в связи с тем, что только за последние месяцы власти Китая были вынуждены несколько раз устранять вспышки коронавируса, которые возникали в результате заражения работников торгово-транспортной сферы от импортной продукции, на упаковке которой оказался коронавирус.

Поставлялась продукция с коронавирусом на упаковке, в том числе, и из России. Сначала это была горбуша, затем куриные лапки. В связи с этой ситуацией ещё в ноябре китайское правительство обязало национальные таможенные органы обеспечить всестороннюю дезинфекцию, сейчас к этим мерам добавили обязательную проверку на коронавирус для замороженных продуктов из других стран.

— Необходимо усилить регулярный надзор и реагирование на чрезвычайные ситуации, взять на себя ответственность за предотвращение рисков и контроль всего процесса импорта пищевых продуктов холодовой цепи, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. – Продукция, которая не сопровождается карантинным свидетельством, отчётом о прохождении тестирования на нуклеиновую кислоту, свидетельством о прохождении дезинфекции, а также документацией о ее передвижениях, не допускается на рынок, — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главного государственного управления по регулированию рынка КНР.