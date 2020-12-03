Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 4 декабря в Приамурье

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Ночью и в утренние часы в низинных местах туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура по северу -14°С...-19°С, местами -24°С...-29°С, по югу -12°С...-17°С, местами -18°С...-23°С. Днём на севере облачно с прояснениями, на юге переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах снег средней интенсивности. Ветер западного направления 6-11 метров в секунду. Температура по северу -7°С...-12°С, местами -13°С...-18°С, по югу -5°С...-10°С, местами -11°С...-16°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -8°С...-9°С, ночью до -16°С. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -6°С…-8°С, ночью до -14°С. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-8°С, ночью до -15°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-9°С, ночью -16°С. Ветер южный, 2 метра в секунду.

В Шимановске малооблачно, без осадков. Температура днём -8°С...-9°С, ночью до -21°С. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Зее облачно, без осадков. Днём температура -12°С...-14°С, ночью -17°С. Ветер переменный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине днём ясно, без осадков, вечером снег. Температура днём -12°С...-14°С, ночью до -22°С. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Температура днём -11°С...-13°С, ночью до -24°С. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью малооблачно, днём переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 1-6 метров в секунду, днём 3-8 метра в секунду. Температура ночью -12°С...-14°С, днём -5°С...-7°С.