Во Франции мужчину весом 300 кг пришлось вытаскивать из дома строительным краном

Житель Перпиньяна с избыточным весом более года не мог выбраться из своей квартиры. Мужчина по имени Ален в июле 2019 года упал и сломал себе бедро. С тех пор он ожидал помощи городских властей, оказавшись заблокированным в своём жилище.

Его адвокат рассказал о ситуации министру внутренних дел Жеральду Дарманену.

Во вторник была проведена спасательная операция, в которой участвовали около 50 человек — пожарные, полицейские, медики и сотрудники мэрии. Окно квартиры Алена пришлось расширять, частично разрушив фасад дома. Жителей дома на время операции эвакуировали.

Кран поднял на уровень окна специальный контейнер, в который уложили Алена. На земле мужчину поместили в машину скорой помощи и доставили в больницу города Монпелье.

После медицинского осмотра и лечения Алена планируют поместить в специализированный центр для людей, страдающих лишним весом.