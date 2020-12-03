Во Франции мужчину весом 300 кг пришлось вытаскивать из дома строительным краном
В городе Перпиньян на юге Франции спасатели извлекли из квартиры мужчину весом 300 килограмм. Для этой многочасовой операции пришлось задействовать строительный кран, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France3 Occitanie.
Житель Перпиньяна с избыточным весом более года не мог выбраться из своей квартиры. Мужчина по имени Ален в июле 2019 года упал и сломал себе бедро. С тех пор он ожидал помощи городских властей, оказавшись заблокированным в своём жилище.
Его адвокат рассказал о ситуации министру внутренних дел Жеральду Дарманену.
Во вторник была проведена спасательная операция, в которой участвовали около 50 человек — пожарные, полицейские, медики и сотрудники мэрии. Окно квартиры Алена пришлось расширять, частично разрушив фасад дома. Жителей дома на время операции эвакуировали.
Кран поднял на уровень окна специальный контейнер, в который уложили Алена. На земле мужчину поместили в машину скорой помощи и доставили в больницу города Монпелье.
После медицинского осмотра и лечения Алена планируют поместить в специализированный центр для людей, страдающих лишним весом.
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