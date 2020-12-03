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3декабря
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сегодня, 12:59 0

Хабаровский завод увеличил производство препаратов для лечения COVID-19 почти в полтора раза

Хабаровский завод увеличил производство препаратов для лечения COVID-19 почти в полтора раза
Фото: https://pixabay.com/

Завод «Дальхимфарм» — единственный крупный производитель лекарственных препаратов на Дальнем Востоке. В период пандемии объемы производства лекарств для лечения коронавируса там выросли в 1,3 раза.

Мощности завода позволяют выпускать одиннадцать препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. В различных формах (таблетки и растворы для инъекций) такие лекарства, как азитромицин, дексаметазон, парацетамол, тилаксин, амоксициллин, ампициллин, кларитромицин, левофлоксацин, направляются в лечебные учреждения Хабаровского края и других субъектов страны.

Но даже несмотря на то, что производство лекарств увеличено, острый вопрос с дефицитом клексана — препарата для разжижения крови — пока не решён. Теперь его и фраксипарин будущие мамы ищут через Интернет и покупают его с рук друг у друга. Хотя по российскому законодательству продажа и покупка медикаментов с рук запрещена, женщины идут на такой отчаянный шаг. Чаты и форумы кишат сообщениями и призывами о помощи, сообщает DVHAB.RU.

В Благовещенске ситуация почти не отличается. В местных чатах WhatsApp, где люди обмениваются лекарствами, большой спрос на азитромицин и левофлоксацин немного утих, однако по-прежнему люди пишут и спрашивают дексаметазон и ксарелто необходимые при лечении пневмонии, а также гриппферон, которого по сообщениям благовещенцев в аптеках сейчас не найти.

Между тем сейчас в Приамурье ожидается поступление вакцины от коронавируса, она в первую очередь предназначена для вакцинации врачей.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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