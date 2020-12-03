Троих шимановцев задержали во время браконьерской охоты на косуль с лампой-фарой

Рядом с Усть-Тыгдой Шимановского района в субботу, 28 ноября, установили факт браконьерской охоты с запрещённой лампой-фарой.

— В багажнике автомобиля обнаружили свежую кровь, но самих туш не было. Для проверки мы вернулись по следам нарушителей — в районе лежит нетронутый снег. И примерно в трёх километрах от места охоты нашли мешки с разделанными тушами трёх косуль, — рассказал начальник отдела оперативного реагирования управления по охране животного мира области Алексей Жилин.

На место выехала оперативно-следственная группа из Шимановска. Полицейские изъяли у браконьеров добычу, незаконную лампу-фару и карабин «Вепрь». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им грозит штраф в минимум 360 тысяч рублей и, возможно, лишение свободы, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

Напомним, что недавно в Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь. А в конце октября полиция предъявила обвинение двум браконьерам, застрелившим тигра Павлика.