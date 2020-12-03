Подростки из Зеи выиграли 380 тысяч рублей в шоу Насти Ивлеевой «З.Б.С.»
Накануне Настя Ивлеева в своём шоу «З.Б.С.» выбрала лучший челлендж за всю историю программы. Его предложили 15-летний Саша и 12-летняя Яна из Зеи Амурской области. Приз за лучший челлендж составил 380 тысяч рублей.
Суть программы «Звезды. Бабки. Ставки» в том, что Настя Ивлеева и её звездный гость, зная только название челленджа, называют сумму, за которою готовы выполнить задание. После финальной ставки игрок пытается выполнить задание, в случае неудачи деньги уходят его автору. Гостем программы в этот раз стала певица Клава Кока, однако челлендж юных амурчан она не выполняла. В конце программы Настя и Клава с помощью лототрона выбирали лучший челлендж за всю историю программы.
Челлендж зейских подростков «Лук на вилке» на звание лучшего выдвинули участники группы «Дискотека Авария». Они не смогли выполнить его в 9-м выпуске программы, который вышел 22 ноября. По правилам челленджа нужно было перекидывать лук с вилки на вилку в течение 30 секунд. Музыканты согласились выполнить задание за 15 000 рублей, однако, не справились, несмотря на три попытки. Ставка ушла ребятам из Зеи.
В первом выпуске «З.Б.С.» участвовала ещё одна амурчанка – жительница Благовещенска и гимнастка цирка «Ап!» Арина Грибалёва со своим акробатическим трюком «Дикий шар». Гость программы Николай Басков тогда согласился выполнить челлендж, но не смог этого сделать. Амурчанка выиграла 13 000 рублей.
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