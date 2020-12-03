Стало известно, что Александр Колтовой развёлся за два месяца до авиакатастрофы

Свою личную жизнь Александр Колтовой скрывал даже от друзей и коллег. Многие из них не знали, что телеведущий был в браке.

На сайте одного из судов Москвы есть информация о том, что Александр и его жена развелись 12 августа 2020 года. Инициатором развода был журналист.

Как стало известно, у бывшей жены остались квартира и машина, а себе Колтовой забрал загородный участок и другой автомобиль. Дочь по соглашению сторон осталась жить с матерью.

Его бывшая жена ранее была руководителем пресс-службы фешенебельного отеля, а в последнее время работает в сфере туризма.

Как рассказывают друзья Колтового, в сердечных делах Александр не был робок, он быстро влюблялся и с головой погружался в новые отношения. Его друзья не были знакомы с Натальей Климовой, но примерно за месяц до трагедии телеведущий успел им рассказать, что нашёл «своего человека». Он планировал познакомить Наталью со своим близким кругом в Сочи, где собирался провести новогодние праздники.

Известно, что Наталья тоже была в разводе с мужем — топ-менеджером крупной компании.

Бывшая жена Колтового узнала про его роман примерно за две недели до аварии. Дочь проговорилась ей о том, что познакомилась с детьми папиной подруги. У Александра были очень тёплые отношения с дочерью, и свободное время он старался проводить в компании с ней.

Тот роковой полёт, очевидно, случился спонтанно. Как говорят друзья, Александр планировал в этот день работать, но уже в полдень они приехали на «Ауди» Климовой в Мячково.

Следствие рассматривает две основные версии трагедии — неисправность двигателя или некачественное техобслуживание.