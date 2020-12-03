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сегодня, 12:15 0

В Свободном достроили спорткомплекс

В Свободном достроили спорткомплекс
Фото: pixabay.com

В Свободном построили физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках программы «Единая субсидия» Минвостокразвития. Ремонт за 280 миллионов рублей начался ещё в мае 2019 года. Теперь здесь можно готовиться и сдавать ГТО.

Общая площадь постройки занимает около 2 200 квадратных метров. Здесь есть спортзал, тренажёрный зал и зал для занятия фитнесом, а также методические кабинеты. На прилегающей территории разместили стадион с покрытием из резиновой крошки, площадки для воркаута, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Напомним, в области до 2022 года на строительство и ремонт 64 учреждений здравоохранения, образования и ЖКХ выделили свыше восьми миллиардов рублей. В начале ноября стало известно, что Приамурью выделят ещё 93 миллиона рублей. Также в рамках субсидии в Свободном построили женскую консультацию, пристройку к детскому саду, котельную, шесть сетевых объектов городской инфраструктуры. Отремонтировали 11 соцобъектов, купили оборудование для двух больниц и колледжей, расселили почти 200 семей из аварийного жилья.

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#жизнь #областная власть #Свободный #строительство

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