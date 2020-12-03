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сегодня, 11:52 0

Школьница из Приамурья вошла в топ-10 конкурса «Билет в будущее»

Школьница из Приамурья вошла в топ-10 конкурса «Билет в будущее»
Фото: amurobl.ru

Школьница Алина Зайцева из Свободненского района вошла в десятку лучших в конкурсе профориентации «Билет в будущее». За звание лучших боролись 550 ребят из 80 регионов страны, рассказали в правительстве области.

Десять лучших работ можно будет увидеть на официальном сайте проекта «Билет в будущее». Победителей наградят памятными брендированными подарками.

— Амурская область участвует в проекте третий год подряд. За это время отмечается существенный «прирост» и по количеству мероприятий, и по численному охвату детей. Так, например, в 2019-ом к проекту присоединилось чуть более двух тысяч школьников, в текущем — почти 13 тысяч. Если за прошлый год была организована 131 профпроба, то в этом году их насчитывается около тысячи, — рассказала координатор проекта «Билет в будущее» в Амурской области Юлия Борзунова.

Всего в этом году участие в конкурсе приняли 550 человек из 80 регионов страны. Амурская область вошла в список тех, которая отправила больше всего видеороликов. За победу боролись 87 юных амурчан из 29 школ.

Принять участие могли ученики 6 — 11-х в возрасте от 12 до 17 лет. Ребятам нужно было снять видео в любом формате с рассказом о проекте «Билет в будущее», об участии в нём и своих впечатлениях. Работы принимались до 15 ноября.

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#дети #образование #школа

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