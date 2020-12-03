«Поволжский маньяк», душивший пенсионерок, был примерным семьянином

Соседи не могут скрыть удивления, узнав о его задержании. Информация о том, что их сосед оказался убийцей повергла их в шок. По словам соседей, Тагиров работает на нескольких работах, содержит семью, в которой двое детей. Они отмечают, что он никогда не вызывал никаких подозрений.

Его жена также заявила, что ничего не подозревала за годы их совместной жизни.

Ранее 38-летний Радик Тагиров признался, что убивал пенсионеров. Сколько человек погибло от его рук, он сказать не смог, потому что «сбился со счёта».

Тагиров признался на допросе, что он убивал пожилых женщин ради наживы. Жертву преступник выбирал около магазина. Он представлялся сотрудником управляющей компании и провожал одиноких пенсионерок с сумками до дома. Оказавшись в квартире, он их душил, а после забирал деньги и имущество.

Маньяка искали с 2010 года, когда после выхода из тюрьмы, где он отбывал срок за ограбление, он совершил первое убийство.