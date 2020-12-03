РЖД заплатит 180 тысяч рублей за сбитую поездом медведицу с медвежатами

Хабаровский суд постановил взыскать с РЖД 180 тысяч рублей за трёх сбитых грузовым поездом медведей. Происшествие произошло в июне 2020 года, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Семейство косолапых сбил грузовой поезд на территории природного заказника «Хехцирский». — Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании ущерба, причиненного источником повышенной опасности животному миру, — говорится в сообщении. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

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