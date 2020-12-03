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сегодня, 11:12 5

РЖД заплатит 180 тысяч рублей за сбитую поездом медведицу с медвежатами

РЖД заплатит 180 тысяч рублей за сбитую поездом медведицу с медвежатами
Фото: pixabay.com

Хабаровский суд постановил взыскать с РЖД 180 тысяч рублей за трёх сбитых грузовым поездом медведей. Происшествие произошло в июне 2020 года, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Семейство косолапых сбил грузовой поезд на территории природного заказника «Хехцирский».

— Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании ущерба, причиненного источником повышенной опасности животному миру, — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования в полном объёме.

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#Дальний Восток #животные #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    А то, что тормозной путь грузового состава 800-1000 метров-прокурор видимо не знает! Поставить ограничения по территории заказника - 10 км/час и будут поезда останавливаться, заметив животных...маразм крепчает!...

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    заплатят медведю, выжившему отцу семейства?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    смехоподобно

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    22 минуты назад

    Прокурору какому-то не хватало на обобняк

  • Mainer

    Mainer
    19 минут назад

    Машинист поезда обладает правом, как бы это сказать, не отвечать за причинения ущерба жизни и здоровью других людей, которые попали под его поезд.

    Судя по заметке, в отношении животных, ситуация совершенно иная.

    Или кто-то что-то напутал?

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