РЖД заплатит 180 тысяч рублей за сбитую поездом медведицу с медвежатами
Хабаровский суд постановил взыскать с РЖД 180 тысяч рублей за трёх сбитых грузовым поездом медведей. Происшествие произошло в июне 2020 года, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Семейство косолапых сбил грузовой поезд на территории природного заказника «Хехцирский».
— Прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании ущерба, причиненного источником повышенной опасности животному миру, — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требования в полном объёме.
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