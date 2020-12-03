В Благовещенске разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В столице Приамурья ищут Екатерину Идиатулину 2004 года рождения. Девушка ушла из дома в Якутии 19 августа. Сейчас, по имеющейся информации, девушка находится в Благовещенске.

Была одета в узкие чёрные джинсы и водолазку или свитер чёрного цвета, а также в чёрную куртку и серые кроссовки.

Обладающих какой-либо информацией просят сообщить в отдел уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району: 8-924-162-90-00, 3-04-89, 3-07-42 или в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району: 3-15-47.