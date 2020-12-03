Сегодня в стране начался Всероссийский правовой диктант

Принять участие в диктанте могут россияне старше 14 лет. После диктанта каждый участник получит сертификат со своим результатом и материалы по допущенным ошибкам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, что первый правовой диктант прошёл в 2017 году, в нём поучаствовали 55 тысяч человек. В следующем году количество участников возросло до 165 тысяч. А в 2019 году диктант написали 223 тысячи человек, причём 3,5 тысячи из них — иностранцы. Из них больше всего участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

Между тем у Якутска есть все шансы стать столицей «Тотального диктанта». Напомним, 29 ноября в АмГУ прошёл Международный географический диктант.