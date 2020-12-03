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сегодня, 10:43 0

Сегодня в стране начался Всероссийский правовой диктант

Сегодня в стране начался Всероссийский правовой диктант
Фото: pixabay.com

Четвёртый всероссийский правовой диктант пройдёт онлайн с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф. Темами теста станут поправки к Конституции РФ 2020 года, 75-летие Нюрнбергского трибунала и меры поддержки населения в период пандемии. Ответить на 40 вопросов предлагают всего за час.

Принять участие в диктанте могут россияне старше 14 лет. После диктанта каждый участник получит сертификат со своим результатом и материалы по допущенным ошибкам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, что первый правовой диктант прошёл в 2017 году, в нём поучаствовали 55 тысяч человек. В следующем году количество участников возросло до 165 тысяч. А в 2019 году диктант написали 223 тысячи человек, причём 3,5 тысячи из них — иностранцы. Из них больше всего участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

Между тем у Якутска есть все шансы стать столицей «Тотального диктанта». Напомним, 29 ноября в АмГУ прошёл Международный географический диктант.

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#закон #налоги #наука #образование

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