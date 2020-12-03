Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:20 3

Верховный суд дал разрешение не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд дал разрешение не обслуживать покупателей без масок
Фото: pixabay.com

Верховный суд России поддержал право магазинов и торговых центров не обслуживать посетителей без масок. Если в регионе действуют такие правила, они должны соблюдаться, такое решение опубликовали на официальном сайте суда.

В суд обратился Смоленский центр права и социологии, чтобы оспорить рекомендации Минпромторга — обязательно использовать средства индивидуальной зашиты.

Суд разъяснил, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает соблюдать требования, которые приняли местные власти. И если в регионе необходимо носить маски по решению властей, то посетителей без средств индивидуальной защиты можно не обслуживать официально.

Просмотров всего: 481

#жизнь #суды

распечатать


Общество

В Свободном достроили спорткомплекс
Происшествия 5

РЖД заплатит 180 тысяч рублей за сбитую поездом медведицу с медвежатами
В России и мире 5

Задержанный в Татарстане преступник признался в убийстве 26 пенсионерок
Общество 16

Благовещенцев просят рассказать, какие здания в городе требуют обновления

Комментарии
Показать все (3)
  • Дан

    Дан
    34 минуты назад

    апять ущимление граждан!!! путин, астанави биспридел. Сёдня запретили маски, зафтра запритят гандоны, послезавтра - сматфоны!!! Как жыть???? куда бижать??? каму атдацца??? Меркель - вмишайся!!!

  • Дан

    Дан
    33 минуты назад

    Забыл сказать: навальный хде ты??? биз тибя - никак!!!!

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    оч ко порвало дане)))

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь