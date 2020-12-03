Верховный суд дал разрешение не обслуживать покупателей без масок
Верховный суд России поддержал право магазинов и торговых центров не обслуживать посетителей без масок. Если в регионе действуют такие правила, они должны соблюдаться, такое решение опубликовали на официальном сайте суда.
В суд обратился Смоленский центр права и социологии, чтобы оспорить рекомендации Минпромторга — обязательно использовать средства индивидуальной зашиты.
Суд разъяснил, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает соблюдать требования, которые приняли местные власти. И если в регионе необходимо носить маски по решению властей, то посетителей без средств индивидуальной защиты можно не обслуживать официально.
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