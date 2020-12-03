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Подруга блогера Reeflay умерла во время прямого эфира

Подруга блогера Reeflay умерла во время прямого эфира
Фото: nan-news.ru

Подруга блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, умерла во время прямого эфира, сообщает РИА Новости.

Блогер во время эфира обнаружил свою подругу без сознания и стал переносить девушку в другую комнату, решив, что она замерзла. Reeflay укрыл её одеялом и попытался привести в чувство, но она так и не пришла в себя.

Подписчики стримера сделали предположение, что девушка могла принять наркотики. Не выключая камеру, блогер вызвал скорую.

В ожидании врачей он сидел и плакал, виня в произошедшем себя. Мёртвая девушка всё это время была в кадре. Приехавшие на вызов врачи скорой констатировали смерть девушки.

Reeflay выключил камеру только после просьбы приехавшей полиции.

Подруга блогера часто участвовала в его стримах. На одном из эфиров он поливал лицо девушки перцовой смесью, в другом она угрожала ему ножом во время ссоры.

Как сообщает портал 360, соседка блогера рассказала, что Стас и его подруга часто ссорились, в квартире происходили скандалы и драки. Так же было и в тот день. По словам соседки, блогер выгнал девушку на улицу в одном нижнем белье, требуя от неё какой-то код. Но при виде соседей «загнал» её домой. При этом девушка была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Следователи проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова, в доме которого нашли тело.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Ну и кому это интересно,-алкаши и наркоманы..

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