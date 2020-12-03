Подруга блогера Reeflay умерла во время прямого эфира
Подруга блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, умерла во время прямого эфира, сообщает РИА Новости.
Блогер во время эфира обнаружил свою подругу без сознания и стал переносить девушку в другую комнату, решив, что она замерзла. Reeflay укрыл её одеялом и попытался привести в чувство, но она так и не пришла в себя.
Подписчики стримера сделали предположение, что девушка могла принять наркотики. Не выключая камеру, блогер вызвал скорую.
В ожидании врачей он сидел и плакал, виня в произошедшем себя. Мёртвая девушка всё это время была в кадре. Приехавшие на вызов врачи скорой констатировали смерть девушки.
Reeflay выключил камеру только после просьбы приехавшей полиции.
Подруга блогера часто участвовала в его стримах. На одном из эфиров он поливал лицо девушки перцовой смесью, в другом она угрожала ему ножом во время ссоры.
Как сообщает портал 360, соседка блогера рассказала, что Стас и его подруга часто ссорились, в квартире происходили скандалы и драки. Так же было и в тот день. По словам соседки, блогер выгнал девушку на улицу в одном нижнем белье, требуя от неё какой-то код. Но при виде соседей «загнал» её домой. При этом девушка была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Следователи проводят проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова, в доме которого нашли тело.
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