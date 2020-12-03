Новая коммунальная техника передана в 7 муниципалитетов Приамурья

2 декабря из Благовещенска отправили 13 машин новой коммунальной техники в Шимановский, Тамбовский и Ромненский районы Приамурья, а также города Райчихинск, Белогорск и поселок Прогресс. Об этом рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ области.

– Новые специализированные машины для перевозки пищевых жидкостей и вакуумные машины станут большими помощниками в решении вопросов коммунального хозяйства в регионе, – рассказал министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов.

В этом году планируется на баланс муниципальных образований области передать 65 единиц коммунальной техники. Первая партия в 15 машин была передана в Белогорск, Белогорский, Благовещенский, Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский районы 24 ноября. Вторую партия в 6 единиц новой техники передали в Свободненский, Константиновский и Мазановский районы 27 ноября.

О нехватке коммунальной техники в городах и районах области в начале ноября, после сильных снегопадов, говорил губернатор Василий Орлов. Муниципалитетам в этом и следующем году направят несколько десятков тракторов и снегоуборочных машин.

Региональные власти намерены в течение трёх лет обеспечить муниципалитеты ещё и автобусами. Их планируется передать порядка сотни штук.