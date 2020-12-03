Ученики «Газпром-класса» из Свободного стали победителями научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты»

Учащиеся «Газпром-класса» из школы №1 города Свободного Анастасия Белоусова и Руслан Макаров стали победителями школьной секции XII международного молодежного научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты». Мероприятие, которое ежегодно проводится Российским государственным университетом нефти и газа (национальным исследовательским университетом) имени И.М. Губкина в этом году было организовано в онлайн формате.

— Ученики 11 класса Анастасия Белоусова и Руслан Макаров заняли 3 место с проектом по теме обеспечения безопасности сотрудников предприятия при помощи «умных» многофункциональных устройств на примере Амурского ГПЗ. Научным руководителем проекта выступила учитель информатики школы № 1 — Екатерина Гайдукова. Победители и научные руководители учеников «Газпром-класса» получили сертификаты и подарки, — рассказали в пресс-службе Амурского ГПЗ.

СПРАВКА АИ:

Конгресс «Нефтегазовые Горизонты» - международная площадка для обмена знаниями и опытом специалистов нефтегазовой отрасли. Студенты представляли доклады в 13 секциях по самым разным темам: от разработки месторождений и нефтегазохимии до «Smart»-технологий и сбыта. В рамках Конгресса была предусмотрена школьная секция, к которой выступали школьники 9-11 классов со всей России со своими научными работами. В этом году в рамках технической сессии с работами выступили 98 студентов, аспирантов и молодых специалистов, а также 22 школьника из 20 городов России. 15 проектов были представлены учащимися «Газпром-классов».

1 сентября 2017 года в школе № 1 г. Свободного открылся первый в Амурской области «Газпром-класс». Инициатором создания профильного класса стало ООО «Газпром переработка Благовещенск». Образовательная программа профильного обучения «Газпром-класс» реализуется ООО «Газпром переработка Благовещенск» совместно со школой №1 (г. Свободный), Амурским техническим колледжем (г. Свободный) и Амурским государственным университетом (г. Благовещенск).