Выбор читателей за 2 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 2 декабря.
В Благовещенске загорелось здание универмага
Сообщение о пожаре в Центральном универмаге Благовещенска поступило вечером 1 декабря. Как оказалось, загорелся банкомат, встроенный в здание ЦУМа.
Как мошенники обманывают амурчан: деньги украли, зная только номер карты и срок её действия
Мошенничество с использованием банковских карт становится все совершеннее. Сегодня преступники могут снять деньги с вашей карты, зная только её номер и срок действия. Трехзначный код безопасности на обратной стороне, который так часто просят держать в секрете, им не нужен.
Масло из амурской сои, произведённое на заводе в Хэйхэ, хотят продавать обратно в Россию
Китайские компании получили возможность открывать дочерние предприятия в России благодаря льготам, предоставляемым экспериментальной свободной экономической зоной. И у них в планах через эти компании наладить экспорт продукции из Китая в Россию и страны ЕС.
Сотрудники реабилитационного центра в Приморье похищали людей
В Приморском крае предстанут перед судом пять мужчин. Их обвиняют в похищении людей и незаконном лишении их свободы.
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