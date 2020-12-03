Выбор читателей за 2 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 2 декабря.

Сообщение о пожаре в Центральном универмаге Благовещенска поступило вечером 1 декабря. Как оказалось, загорелся банкомат, встроенный в здание ЦУМа.

Мошенничество с использованием банковских карт становится все совершеннее. Сегодня преступники могут снять деньги с вашей карты, зная только её номер и срок действия. Трехзначный код безопасности на обратной стороне, который так часто просят держать в секрете, им не нужен.

Китайские компании получили возможность открывать дочерние предприятия в России благодаря льготам, предоставляемым экспериментальной свободной экономической зоной. И у них в планах через эти компании наладить экспорт продукции из Китая в Россию и страны ЕС.

В Приморском крае предстанут перед судом пять мужчин. Их обвиняют в похищении людей и незаконном лишении их свободы.