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3декабря
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сегодня, 09:28 0

За кражу двух платьев и бутылки виски жительница Благовещенска получила 400 часов обязательных работ

За кражу двух платьев и бутылки виски жительница Благовещенска получила 400 часов обязательных работ
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жительницы Благовещенска, которая неоднократно воровала товары в магазинах города.

В марте 2020 года в одном торговых центров она сняла со стойки пару платьев общей стоимостью в 17 200 рублей и, пока никто не видит, положила их в сумку и унесла. Таким же образом уже в другом магазине она прихватила с собой бутылку виски стоимостью 792 рубля.

Преступницу не остановило даже то, что в январе 2020 года мировой судья уже присуждал ей штраф за мелкое хищение.

— Обстоятельствами, смягчающими наказание по обоим эпизодам преступлений, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, состояние здоровья, — рассказывают в Благовещенском городском суде.

В итоге суд признал благовещенку виновной и назначил итоговое наказание в 400 часов обязательных работ. Также женщина обязана возместить торговым точкам материальный ущерб.

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#закон #происшествия

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