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В Приамурье завершили ремонт 28 километров трассы А-360 «Лена»

В Приамурье завершили ремонт 28 километров трассы А-360 «Лена»

В районе перевала Ольдогой в Тындинском районе отремонтировали участок трассы А-360 «Лена» Невер — Якутск. Федеральную автодорогу с 63 по 93 километр, то есть 30 километров спрямили до 28.

Вместо покрытия переходного типа уложили асфальтобетон, теперь пропускная способность дороги — более четырёх тысяч автомобилей в сутки. Также на объекте построили 10 мостов и 30 водопропускных труб.

С 2011 года от Невера до Тынды в нормативное состояние привели более 108 километров федеральной трассы А-360 «Лена». Сейчас продолжаются работы ещё на двух объектах общей протяжённостью 25 километров. Участок с 165 по 172 километр введут в эксплуатацию в 2021 году, а с 38 по 58 — в 2024 году, сообщает пресс-служба дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток».

Объект ремонтируют по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Напомним, что масштабную работу на этом участке вели с 2017 года. В сентябре на трассе «Лена» появились ещё две камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Тем временем автомобильный мост через реку Тында на трассе скоро откроют.

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#дороги #работа #Тында

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