Руководитель предприятия в Белогорске перевел на подарки для проверяющих 140 тысяч рублей

Во вторник, 1 декабря мошенники позвонили руководителю одного из предприятий Белогорска. Они назвались представителями надзорного органа и сообщили о скором визите с проверкой. Чтобы все прошло успешно, руководителю посоветовали купить подарки всем членам комиссии.

Звонивший продиктовал номер телефона «кладовщика», который занимается покупкой подарков. Руководитель взял деньги в бухгалтерии и, созвонившись с «кладовщиком», перевёл средства на два разных номера телефона. Через некоторое время «кладовщик» перезвонил и сообщил, что членов комиссии приедет больше, поэтому нужны дополнительные деньги. В итоге житель Белогорска несколько раз переводил на разные телефонные номера деньги, всего около 140 тысяч рублей. Когда и кладовщик, и представитель ведомства перестали выходить на связь, стало ясно, что это мошенники.

— При поступлении звонков от представителей ведомств необходимо связаться с организацией, работником которой представился звонивший, и уточнить информацию; и не забывайте, что положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, — напоминают в управлении МВД Амурской области.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года в Амурской области зарегистрировано 1 539 фактов мошенничества, то есть это каждое десятое преступление в регионе. При этом 41,6 % преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий.