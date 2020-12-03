Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00 2

Руководитель предприятия в Белогорске перевел на подарки для проверяющих 140 тысяч рублей

Руководитель предприятия в Белогорске перевел на подарки для проверяющих 140 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 декабря мошенники позвонили руководителю одного из предприятий Белогорска. Они назвались представителями надзорного органа и сообщили о скором визите с проверкой. Чтобы все прошло успешно, руководителю посоветовали купить подарки всем членам комиссии.

Звонивший продиктовал номер телефона «кладовщика», который занимается покупкой подарков. Руководитель взял деньги в бухгалтерии и, созвонившись с «кладовщиком», перевёл средства на два разных номера телефона. Через некоторое время «кладовщик» перезвонил и сообщил, что членов комиссии приедет больше, поэтому нужны дополнительные деньги. В итоге житель Белогорска несколько раз переводил на разные телефонные номера деньги, всего около 140 тысяч рублей. Когда и кладовщик, и представитель ведомства перестали выходить на связь, стало ясно, что это мошенники.

— При поступлении звонков от представителей ведомств необходимо связаться с организацией, работником которой представился звонивший, и уточнить информацию; и не забывайте, что положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, — напоминают в управлении МВД Амурской области.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года в Амурской области зарегистрировано 1 539 фактов мошенничества, то есть это каждое десятое преступление в регионе. При этом 41,6 % преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Просмотров всего: 225

#Белогорск #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

За кражу двух платьев и бутылки виски жительница Благовещенска получила 400 часов обязательных работ
В России и мире

После участия в секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку
Общество 2

В Общественной палате предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян
Происшествия 14

Как мошенники обманывают амурчан: деньги украли, зная только номер карты и срок её действия
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    24 минуты назад

    подарки это не взятки

  • Kadet_84

    Kadet_84
    10 минут назад

    Всё равно "Низяяя". (ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ, п.6).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь