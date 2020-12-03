Губернатор Приамурья побывал на главных стройплощадках Свободного

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Накануне Василий Орлов побывал в Свободном. Он своими глазами увидел, как идут главные городские стройки — это строительство путепровода, нового физкультурно-оздоровительного комплекса и очистных сооружений.

На стройплощадке путепровода уже завершено бурение, армирование и бетонирование буронабивных свай опор №2 и 3. Строители уже сделали основание для опоры №1, сейчас они готовят котлован под опору № 3. Также ведутся работы по переустройству линии электропередач.

— На площадке задействовано более 50 человек и 26 единиц техники, работы идут в графике. В середине февраля ожидается поставка первых маталлоконструкций для сборки пролетных строений, — рассказал генеральный директор ООО СК Мостотрест ГК СК «МОСТ» Виктор Мартыненко.

Напомним, мост будет располагаться на опорах, но вот среди железнодорожных путей опор не будет. Такая конструкция путепровода позволяет не останавливать движение составов во время строительства. При необходимости строители будут работать во время так называемых технологических окон. Возведение путепровода обойдется в сумму более 1 миллиарда рублей, большая часть федеральных средств уже поступила.

Губернатор Приамурья проконтролировал и процесс возведения очистных сооружений. Работы здесь ведут с осени 2019 года за счет средств, выделенных в рамках «единой субсидии».

— Сейчас согласно графику возведен каркас здания биологической очистки, устанавливается и настраивается оборудование биоочистки, ведется монтаж инженерных сетей. Строится здание механической очистки. Началась подготовка к монтажу каркаса здания механической очистки, монтируются глубинные насосы. Готовность объекта составляет 60%, — рассказал руководитель проекта АО «Гидроэлектромонтаж» Дмитрий Кофтун.

Окончание строительства и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на октябрь следующего года. К очистным сетям подключат всю центральную часть города, а также микрорайон Ударный.

Губернатор Приамурья осмотрел и новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который начали строить в 2019 году. Всего на строительство потратили более 280 миллионов рублей, основная часть средств поступила в рамках «единой субсидии». Общая площадь спорткомплекса составляет 2200 квадратных метров, площадь зала, расположенного на первом этаже — 1200 квадратных метров. Помимо спортивного зала, здесь есть тренажёрный и фитнес-зал, столовая, методические кабинеты. На прилегающей территории располагается стадион с покрытием из резиновой крошки размером 60 на 30 метров. Рядом есть площадки для воркаута, а также подготовки и сдачи норм ГТО. Спорткомплекс уже готовы ввести в эксплуатацию — строительство завершено, оснащение и спортивный инвентарь установлены, осталось только услышать вердикт приемочной комиссии. Василий Александрович попросил провести приёмку в ближайшее время.

Кроме того, губернатор Приамурья побывал в обновленном сквере в районе улиц 40 лет Октября и 50 лет Октября. Здесь появились новые лавочки и качели, дорожки выложены плиткой, установлено освещение. На реконструкцию сквера потрачено больше 35 миллионов рублей. Завершить работу подрядчики обещали в октябре, сейчас сроки перенесли на декабрь 2020 года.