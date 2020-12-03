В Благовещенске открылась выставка застрявшей в Африке амурской художницы

Вчера, 2 декабря, в благовещенской библиотеке искусств состоялось открытие выставки работ амурской художницы, преподавателя кафедры дизайна АмГУ, члена союза художников России Натальи Саяпиной. Выставка называется «Африка».



Тему подсказало удивительное приключение: весной 2020 года Наталья поехала в отпуск в Южно-Африканскую республику. Из-за остановившегося авиасообщения между странами художница не сразу смогла вернуться домой.

— Творчество в таких ситуациях спасает, — призналась художница.

Обычного человека это могло бы повергнуть в депрессию. А благовещенская художница создала множество набросков, эскизов, этюдов, фиксируя новые впечатления, которые щедро дарила ей невероятная страна.

— Наша поездка приоткрыла дверь в мир, где много национальностей, рядом жили венгры, итальянцы, украинка была с Италии, многие приезжают в ЮАР жить и открывают бизнес. Поехать в ЮАР очень легко, виза не нужна, цены не дорогие, продукты очень вкусные, — делится впечатлениями Наталья Саяпина.

Наталья Саяпина пробыла в Южно-Африканской республике два с половиной месяца.

— Я взяла с собой коробочку акварели, кисти. Я писала акварелью в блокноте. Конечно, мне его надолго не хватило, но хозяйка гостиницы, видя мои занятия, достала блокнотик, тетрадки, пастель нашла, и даже акриловые краски, — рассказала Наталья.

— Поехала просто отдохнуть две недельки. Первые впечатления были замечательные, а потом началось это нагнетание обстановки, и было трудно выстоять. Я старалась не паниковать, да и какой смысл паниковать? Так же все ходили в масках и в перчатках. Нельзя было выходить на улицу, а если бы мы нарушили режим, нас бы арестовали и увезли в «обезьянник». Нам так и сказал посол открытым текстом — лучше не рискуйте. — вспоминает художница.

— Знакомств завела очень много, сейчас переписываюсь со всеми. Например, знакомый из Мадрида, с ним зарядку утром делали вместе, — говорит Наталья.

На выставке представлены 18 работ в различных техниках — акварель, графика, живопись.

— Например, как создавалась картина с девушкой: я её сфотографировала и потом рисовала по фотографии. Конечно, если бы был холст, я бы там писала маслом, времени было много, могла бы много написать.

Какие-то картины Наталья дорабатывала уже в Москве, во время карантина.

Художнице очень понравились фигуры местных жителей. «Стройные и выразительные, очень приятно и интересно было рисовать их с натуры, карандашом и шариковой ручкой», — рассказала амурчанка. Также было интересно передать цвет их кожи.

— Я хочу выразить огромное спасибо, правительству за то, что нас вывезли бесплатно, хотя до последнего я держала 400 евро «не дай бог что-то». Огромное спасибо местным людям, моим знакомым, коллегам, студентам, ученикам. Все приняли участие и помогали. Первую помощь мне оказали местные русские, потому что я приехала на две недели и денег у меня было на две недели, и они помогли просто так. Мы очень дружно сплотились, нас было 120 человек, — рассказала Наталья Саяпина.