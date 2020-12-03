Гороскоп на 3 декабря: Дев ожидает приятное знакомство, а Водолеям нужно провести работу над ошибками

Восход Солнца: 08:10

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Решить проблемы вы сможете только в спокойном состоянии, полностью контролируя ситуацию. Человек, который относился к вам нейтрально, сегодня окажет существенную поддержку вашему проекту.

Телец. Сравнение с другими людьми сегодня будет в вашу пользу. Телец будет с интересом прислушиваться ко всему, что говорят коллеги. И это верная тактика, потому что совместная работа над проектом даст хороший результат.

Близнецы. Нужно отказаться от самокритики. Сегодня тот самый день, когда вы можете загнать себя в психологический угол. Смело предпринимайте любые подвиги.

Рак. Раку следует использовать свой высокий интеллект по максимуму. Тогда и проблемы решатся быстро, и новые идеи появятся. Астрологи советуют отложить принятие важных решений, сегодня вы не сможете сосредоточиться на сути, будете думать лишь о внешних проявлениях проблемы.

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Лев. Не время ставить спортивные подвиги, есть риск травмироваться на ровном месте. В первой половине дня советуем сконцентрироваться на важном деле, не позволяйте пустякам отвлекать вас.

Дева. Сегодня вы будете чувствовать в себе потенциал решить любую проблему интеллектуального характера, а во второй половине дня ожидается приятное знакомство, которые вы запомните.

Весы. Ничего не принимайте близко к сердцу, даже если кто-то вас заденет, уже завтра он решит извиниться. В общении с любимым человеком проявите инициативу.

Скорпион. Постарайтесь держать эмоции при себе, если дело дойдет до ссоры. В последнее время вы все больше времени проводите сидя, пора это изменить.

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Стрелец. Будьте внимательны к родным и близким, сегодня они как никогда требуют вашей заботы. Сегодня звёзды за вами наблюдают, анализируют не только ваши поступки, но и даже слова.

Козерог. В четверг у вас появится желание расправиться с конкурентами здесь и сейчас. Боевой настрой поможет вам завершить множество дел с отличными результатами!

Водолей. Сегодня тот день, когда стоит проанализировать недочёты, допущенные вами в прошлом и провести работу над ошибками. Не бойтесь, звёзды благоволят вам.

Рыбы. Необходимо соблюдать спокойствие, это поможет достичь внутренней гармонии. При удачном стечении обстоятельств покой на душе продлится до самого вечера.

Астролог: Вальдемар Небоходцев