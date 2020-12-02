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2декабря
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сегодня, 17:44 0

Пастор в США зарегистрировал церковь как стриптиз-клуб

Пастор в США зарегистрировал церковь как стриптиз-клуб
Фото: ru.diez.md

В США из-за пандемии запрещают посещать храмы, которые власти называют «рассадниками заразы». При этом развлекательные заведения открыты. Чтобы обойти карантинные ограничения, пастор в Калифорнии перерегистрировал церковь как стриптиз-клуб, сообщает РИА Новости.

В Калифорнии на одном из богослужений в церкви пастор Роб Маккой вместо молитвы начал танцевать. Он расстегнул пиджак, снял галстук и бросил в толпу. Растерянные прихожане после подбадривающих возгласов священника захлопали в ладоши.

Вскоре пастор объяснил столь экстравагантную выходку: из-за того, что власти штата закрыли все храмы, а развлекательные заведения продолжают работать, он был вынужден пойти на хитрость и перерегистрировал церковь в стриптиз-клуб.

Священник назвал происходящее безумием и потребовал открыть храмы.

С тем же требованием вышли сотни людей на улицы городов и в штате Орегон. Весной тут запретили работу всех религиозных учреждений, но после бунта верующих открыли храмы. Но с жёсткими ограничениями, чтобы на службах присутствовали не более четверти прихожан.

Такие акции протестов сейчас проходят по всей стране.

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#коронавирус #религия #США

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