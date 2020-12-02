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сегодня, 17:32 1

Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева

Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева
Фото: pixabay.com

В короткий список номинантов на премию «Дальний Восток» имени Арсеньева вошли девять произведений. Всего в премии три номинации: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». В каждой номинации по три претендента на победу, говорится в сообщении оргкомитета.

Для всех участников есть лишь одно общее условие — произведения должны быть связаны с Дальним Востоком. В финал вышли три романа, один из них рассказывает про жизнь амурских тигров. Произведение Владимира Василенко «Любить полосатого зверя», члены жюри назвали не иначе как, совершенно шикарнейшим.

— Из «взрослых» авторов читала до премии только Сонголова. Со всеми текстами я уже ознакомилась. Могу сказать, многие из них подарили мне то, что я жду, когда принимаюсь читать новую книгу — удивление. «Есть по-настоящему талантливые и интересные работы, — говорит член жюри Анастасия Строкина.

В номинации «детская литература» в этом году представлены сказки малочисленных народов Севера.

—В номинации «детская литература» выбрать невозможно. Как выбирать между чукотскими сказками, ительменским сказками и колымскими сказками? Литература есть, люди работают, книги пишутся и издаются. Как сказал бы Аксёнов, «этому полю не быть

пусту», — поделился мнением член жюри Андрей Рубанов.

Заявки на участие в премии принимали с февраля по конец июля 2020 года. Победителей объявят в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Победителями станут три автора, каждый из них получит по 500 тысяч рублей.

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#Дальний Восток #культура

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    16 минут назад

    А список финалистов засекречен?

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