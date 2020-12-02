Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева

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Для всех участников есть лишь одно общее условие — произведения должны быть связаны с Дальним Востоком. В финал вышли три романа, один из них рассказывает про жизнь амурских тигров. Произведение Владимира Василенко «Любить полосатого зверя», члены жюри назвали не иначе как, совершенно шикарнейшим.

— Из «взрослых» авторов читала до премии только Сонголова. Со всеми текстами я уже ознакомилась. Могу сказать, многие из них подарили мне то, что я жду, когда принимаюсь читать новую книгу — удивление. «Есть по-настоящему талантливые и интересные работы, — говорит член жюри Анастасия Строкина.

В номинации «детская литература» в этом году представлены сказки малочисленных народов Севера.

—В номинации «детская литература» выбрать невозможно. Как выбирать между чукотскими сказками, ительменским сказками и колымскими сказками? Литература есть, люди работают, книги пишутся и издаются. Как сказал бы Аксёнов, «этому полю не быть

пусту», — поделился мнением член жюри Андрей Рубанов.

Заявки на участие в премии принимали с февраля по конец июля 2020 года. Победителей объявят в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Победителями станут три автора, каждый из них получит по 500 тысяч рублей.