Стал известен список финалистов литературной премии имени Арсеньева
В короткий список номинантов на премию «Дальний Восток» имени Арсеньева вошли девять произведений. Всего в премии три номинации: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». В каждой номинации по три претендента на победу, говорится в сообщении оргкомитета.
Для всех участников есть лишь одно общее условие — произведения должны быть связаны с Дальним Востоком. В финал вышли три романа, один из них рассказывает про жизнь амурских тигров. Произведение Владимира Василенко «Любить полосатого зверя», члены жюри назвали не иначе как, совершенно шикарнейшим.
— Из «взрослых» авторов читала до премии только Сонголова. Со всеми текстами я уже ознакомилась. Могу сказать, многие из них подарили мне то, что я жду, когда принимаюсь читать новую книгу — удивление. «Есть по-настоящему талантливые и интересные работы, — говорит член жюри Анастасия Строкина.
В номинации «детская литература» в этом году представлены сказки малочисленных народов Севера.
—В номинации «детская литература» выбрать невозможно. Как выбирать между чукотскими сказками, ительменским сказками и колымскими сказками? Литература есть, люди работают, книги пишутся и издаются. Как сказал бы Аксёнов, «этому полю не быть
пусту», — поделился мнением член жюри Андрей Рубанов.
Заявки на участие в премии принимали с февраля по конец июля 2020 года. Победителей объявят в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Победителями станут три автора, каждый из них получит по 500 тысяч рублей.
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