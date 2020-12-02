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сегодня, 17:07 1

В Приамурье выявили 153 случая коронавируса за сутки

В Приамурье выявили 153 случая коронавируса за сутки
Фото: pixabay.com

В Амурской области за сутки вирус выявили у 153 человек. А с выздоровлением выписано 248 пациентов. Летальных исходов не зарегистрировали, сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 11 689 случаев COVID-19. Из них 8 968 пациентов выздоровели, а 98 — умерли.

Напомним, что вчера, 1 декабря, за сутки выявили 156 новых случаев коронавируса. Также сегодня в ООН представят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». А до конца года Приамурье получит 700 доз вакцины от коронавируса. Врач посоветовал соблюдать «банальные» меры безопасности, так как амурчане выздоравливают медленнее других дальневосточников.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • 111paxa111

    111paxa111
    41 минута назад

    в больницах при температуре не берут даже обычные анализы, мочу и кровь, не говоря уже о тестах на корону. Скоро случаев короновируса вообще не будет выявленно

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