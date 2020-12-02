В Приамурье выявили 153 случая коронавируса за сутки

В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 11 689 случаев COVID-19. Из них 8 968 пациентов выздоровели, а 98 — умерли.

Напомним, что вчера, 1 декабря, за сутки выявили 156 новых случаев коронавируса. Также сегодня в ООН представят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». А до конца года Приамурье получит 700 доз вакцины от коронавируса. Врач посоветовал соблюдать «банальные» меры безопасности, так как амурчане выздоравливают медленнее других дальневосточников.