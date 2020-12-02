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сегодня, 16:46 0

После участия в секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку

После участия в секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку
Фото: imag.one

В Брюсселе полиция задержала 25 участников секс-вечеринки, среди которых были иностранные дипломаты и член Европарламента. Как пишет ТАСС, об этом сообщили во вторник бельгийские СМИ.

Инцидент произошёл в баре в центре Брюсселя, несмотря на то, что все питейные заведения в стране должны быть закрыты из-за карантина. При этом бар находится в десяти метрах от полицейского комиссариата.

По информации СМИ, внимание полицейских привлёк шум. Когда они появились в баре, один из участников вечеринки пытался бежать через окно. При задержании мужчина заявил о своей депутатской неприкосновенности.

Полиция обнаружила в баре не только большое количество алкоголя, но и наркотики.

Как сообщает «Московский комсомолец», одним из главных героев этой вечеринки оказался депутат Европарламента, представитель Венгрии Йожеф Сайер. 59-летний политик признался, что присутствовал на мероприятии и подал в отставку.

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#политика #происшествия

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