В ООН представят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: РФПИ

Мероприятие будет проведено в онлайн режиме 2 декабря.

— В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, — рассказал Стржижовский.

Напомним, что в конце августа этого года в России стартовало производство первой в мире вакцины от COVID-19. Разработчиком препарата стал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В конце сентября Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за разработку «Спутник V». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вакцина эффективная и безопасная.