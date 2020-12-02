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сегодня, 16:15 0

В ООН представят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

В ООН представят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Фото: РФПИ

Постоянное представительство России и Министерство здравоохранения на ближайшей генеральной ассамблее ООН представят презентацию с детальной информацией о первой в мире вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

Мероприятие будет проведено в онлайн режиме 2 декабря.

— В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, — рассказал Стржижовский.

Напомним, что в конце августа этого года в России стартовало производство первой в мире вакцины от COVID-19. Разработчиком препарата стал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В конце сентября Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за разработку «Спутник V». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вакцина эффективная и безопасная.

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#коронавирус

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