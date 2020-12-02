Концерты, фильмы и дискотеки: в пять районов Приамурья отправились автоклубы

— Автомобили приобрёл дом народного творчества в рамках реализации нацпроекта «Культура». В этом году на покупку пяти автоклубов затратили 29,8 миллионов рублей. Всего оборудованных световым, звуковым и мультимедийным оборудованием автоклубов в области теперь 11, в прошлом году уехали — шесть, — рассказала министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

Фургон раскладывается и превращается в минисцену, он оборудован светом и звуком. Таким образом здесь можно показывать фильмы, проводить концерты и лекции на открытом воздухе.

— Оборудование закупили по последнему слову техники. Оно работает от электрического генератора. Минус только один — в холодный период генератор работать не будет. Поэтому использовать получится только звуковое оборудование. Стена фургона становится сценой с помощью специального рычажка. Её поддерживают ножки, которые можно закрыть специальной юбкой. Также у сцены появляется крыша, а артисты поднимаются в фургон сбоку и прячутся за кулисами. Всего такая сцена рассчитана на четыре артиста, — рассказала директор АОДНТ Анна Филоненко.

Она также пояснила, что для зрителей в автоклубе привезут пять раскладных лавочек. Каждая — вмещает до 25 человек. Также для показа кино в комплекте есть экран. Таких в Амурской области ещё нет, они новые, а также легко и быстро раскладываются.

— Основными условиями для получения автоклуба было наличие тёплого гаража, звукорежиссёр, водитель и специалист по работе с автоклубами, — уточнила Анна.

В Бурейском районе новый автоклуб будет обслуживать минимум восемь сёл. А также те сёла, где по одному работнику культуры. Специалисты стараются привозить насыщенные программы: народный Бурейский театр, а также танцевальные и музыкальные коллективы.

— Раньше было очень сложно, потому что сёла есть совсем отдалённые — 90 километров ехать. Приходилось на УАЗике делать два рейса, сначала увозили аппаратуру, а потом уже артистов. Мы отмечаем все календарные праздники начиная Днём Победы и заканчивая Днём матери. Недавно вот проводили культурную программу для молодёжи в Хэллоуин. Основная масса — дети, подстраиваемся под их учёбу и выезжаем по вечерам. А, например, в Новый год вывозим их на утренники, — рассказал звукорежиссёр Бурейского районного дома культуры Олег Рассолин.

Он также отметил, что даже зимой работники культуры стараются провести концерты. Иногда мероприятия проводили на улице, на базе школ или других учреждений.

Напомним, что нацпроект «Культура» реализуется в Приамурье уже второй год и будет продлён до 2030. В следующем году библиотеки Свободного и Благовещенска, а также Константиновского и Ивановского района ждёт модернизация. Также пройдёт капремонт домов культуры в Константиновке и селе Поляна Серышевского района. В Приамурье также реализуются проекты «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Артефакт».