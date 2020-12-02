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В Узбекистане родственники жениха устроили невесте проверку на девственность

В Узбекистане родственники жениха устроили невесте проверку на девственность
Фото: rus.ozodlik.org

В Узбекистане после брачной ночи новоиспечённый муж заявил, что он был не первым у своей избранницы. Родственники жениха устроили девушке допрос и засняли процесс на камеру, сообщает Woman.ru.

7 октября состоялась свадьба 20-летней узбечки с жителем города Ургенча, который ранее был судим за изнасилование. В первую брачную ночь молодые по традиции уединились в специальном шатре.

Вскоре 28-летний мужчина заявил родственницам невесты, что она не является девственницей. В Узбекистане это считается большим позором.

Родственники жениха собрались в шатре и решили устроить девушке проверку на предмет невинности. Бедную невесту раздели и положили на простыню, при этом снимая весь процесс на камеру.

После чего вызвали отчима девушки и потребовали от него забрать «опороченную» дочь домой и вернуть им 90 млн сумов (около 650 000 рублей), которые они якобы потратили на свадьбу.

Мужчине пришлось продать трёх коров, чтобы откупиться. Только после этого родственниц девушки, которых держали в заложниках, отпустили домой.

Отчим смог отдать только 20 миллионов сумов и отказался платить остаток, из-за чего родственники жениха выложили видео в интернет.

Родственников жениха задержали, сейчас ведётся следствие.

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#интернет

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