По северу небольшой снег: прогноз погоды на 3 декабря
По сообщению Амурского гидрометцентра, в четверг, 3 декабря, небольшая облачность, местами по северным районам небольшой снег. Ночью в пониженных местах морозный туман. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, утром и днём с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью на севере -17°С...-22°С, при прояснении местами -25°С...-30°С. На юге -15°С...-20°С, местами -22°С...-27°С. Днём на севере -9°С...-14°С, при облачности и снеге до -20°С, на юге -6°С...-11°С.
В Белогорске, Райчихинске, Завитинске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С…-12°С, ночью до -17°С. Ветер западный, юго-западный до 4-6 метров в секунду.
В Архаре переменная облачность, без осадков. Температура днём -11°С, ночью до -16°С. Ветер западный, 2-6 метра в секунду.
В Свободном облачно, без осадков. Днём температура -9°С…-11°С, ночью -18°С. Ветер западный 2-5 метров в секунду.
В Шимановске солнечно, осадков не ожидается. Днём температура -10°С…-11°С, ночью -19°С. Ветер западный 2-5 метров в секунду.
В Зее малооблачно, без осадков. Днём температура -9°С...-12°С, ночью до -19°С. Ветер разных направлений до 5 метров в секунду.
В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -11°С...-13°С, ночью до -20°С. Ветер разнонаправленный до 5 метров в секунду.
В Тынде переменная облачность, ночью небольшой снег. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -18°С. Ветер западный, 3-17 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.
В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, до умеренного. Температура ночью -14°С...-16°С, днём -6°С...-8°С.
Просмотров всего: 71