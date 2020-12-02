По северу небольшой снег: прогноз погоды на 3 декабря

В Белогорске, Райчихинске, Завитинске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С…-12°С, ночью до -17°С. Ветер западный, юго-западный до 4-6 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность, без осадков. Температура днём -11°С, ночью до -16°С. Ветер западный, 2-6 метра в секунду.

В Свободном облачно, без осадков. Днём температура -9°С…-11°С, ночью -18°С. Ветер западный 2-5 метров в секунду.

В Шимановске солнечно, осадков не ожидается. Днём температура -10°С…-11°С, ночью -19°С. Ветер западный 2-5 метров в секунду.

В Зее малооблачно, без осадков. Днём температура -9°С...-12°С, ночью до -19°С. Ветер разных направлений до 5 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -11°С...-13°С, ночью до -20°С. Ветер разнонаправленный до 5 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность, ночью небольшой снег. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -18°С. Ветер западный, 3-17 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru .

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, до умеренного. Температура ночью -14°С...-16°С, днём -6°С...-8°С.