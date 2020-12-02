Самый большой каток Приамурья откроется без традиционного «Ледового бала»

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В эту субботу, 5 декабря, жители и гости города Благовещенска могут покататься на самом большом катке в области на стадионе «Амур», сообщает министерства физической культуры и спорта области.

К заливке льда на катке приступили еще в середине ноября, но из-за теплой погоды вода долгое время не замерзала. После того, как морозы установились процесс подготовки льда пошел быстрее. Над созданием катка работает машина, которая ежедневно разливает по 8-9 бочек воды.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в это традиционное зимнее развлечение жителей города. В 2020 году открытие катка пройдет без традиционного «Ледового бала». Изменения будут и в расписании – каток будет работать 4 дня в неделю: среду и пятницу с 16 до 20, на выходных с 13 до 20. Со своими коньками на лед можно пройти за 100 рублей, ограничения по времени нет. Прокат обойдется жителям города в 100 рублей за час.

Всем гостям стадиона «Амур» при входе будут измерять температуру, кроме того в помещениях спортивного комплекса действует масочный режим.

Напомним, что с 28 ноября можно покататься на коньках на стадионе «Юность». Там тоже работает прокат коньков. Покататься на катке можно по выходным с 12 до 20 часов. Со своими коньками проход на лёд стоит 80 рублей, прокат обойдется в 100 рублей за час. Для жителей микрорайона уже работает ледовая площадка в парке «Дружба». Там ограничений по времени нет и кататься можно бесплатно.