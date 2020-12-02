Благовещенский краеведческий музей возобновляет свою работу

Животные Приамурья, жилища древних людей, коренные народы области и их промыслы. Это и многое другое сейчас в актуальной экспозиции. В вечернее время действует экскурсионная программа «Шагни в тайну», а наиболее уникальные экспонаты можно увидеть на экскурсии в фондохранилище.

Постоянно действуют экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1954 годов, квест на тему истории Албазинского острога.