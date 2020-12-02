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сегодня, 15:06 1

Благовещенский краеведческий музей возобновляет свою работу

Благовещенский краеведческий музей возобновляет свою работу

С 1 декабря свою работу в полном объёме возобновил Амурский областной краеведческий музей. Обзорные экскурсии, в первую очередь, предназначены для семейной аудитории, экскурсовод расскажет про самые интересные и необычные экспонаты, сообщает Инстаграм музея.

Животные Приамурья, жилища древних людей, коренные народы области и их промыслы. Это и многое другое сейчас в актуальной экспозиции. В вечернее время действует экскурсионная программа «Шагни в тайну», а наиболее уникальные экспонаты можно увидеть на экскурсии в фондохранилище.

Постоянно действуют экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1954 годов, квест на тему истории Албазинского острога.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    13 минут назад

    Как всем известно, Благовещенского краеведческого музея нет уже почти 100 лет, он существовал (сейчас посмотрела) до 1924 года, пока его, как городской, не ликвидировали - преобразовали в Амурский губернский музей.

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