Благовещенский краеведческий музей возобновляет свою работу
С 1 декабря свою работу в полном объёме возобновил Амурский областной краеведческий музей. Обзорные экскурсии, в первую очередь, предназначены для семейной аудитории, экскурсовод расскажет про самые интересные и необычные экспонаты, сообщает Инстаграм музея.
Животные Приамурья, жилища древних людей, коренные народы области и их промыслы. Это и многое другое сейчас в актуальной экспозиции. В вечернее время действует экскурсионная программа «Шагни в тайну», а наиболее уникальные экспонаты можно увидеть на экскурсии в фондохранилище.
Постоянно действуют экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1954 годов, квест на тему истории Албазинского острога.
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