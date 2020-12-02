В Общественной палате предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян

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Общественная палата выступила с предложением запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян. 8 декабря состоится заседание Общественной палаты с представителями Госдумы РФ, при участии детских омбудсменов, а также врачей соответствующего профиля.



После того, как резолюция будет рассмотрена, она будет превращаться проект законодательных поправок, собранная для изучения проблемы статистика будет направлена президенту, премьер-министру и руководителям силового блока – для оценки рисков национальной безопасности. Всей этой работой займётся группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Земцовым.

В первую очередь, предложения Общественной палаты предлагают прямо запретить участие в программах суррогатного материнства иностранных граждан, а также запретить его рекламу. Также планируется отказ от суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, как следствие, запрет на участие в программе одиноких мужчин и женщин, - говорится в публикации «Известий».

По мнению большинства экспертов, суррогатное материнство давно требует урегулирования, особенно после ряда случаев гибели младенцев, рожденных суррогатными матерями, и ареста врачей по ряду тяжелых уголовных статей.