Как мошенники обманывают амурчан: деньги украли, зная только номер карты и срок её действия

Мошенничество с использованием банковских карт становится все совершеннее. Сегодня преступники могут снять деньги с вашей карты, зная только её номер и срок действия. Трехзначный код безопасности на обратной стороне, который так часто просят держать в секрете, им не нужен.

Достаточно минимума информации

В один прекрасный день жительница Благовещенска Ольга выставила на продажу на одном из сервисов бесплатных объявлений детский стульчик. Покупатель написала Ольге в WhatsApp, на аватаре была приятная женщина с детьми якобы из Свободного. Она готова была сразу же оплатить товар, чтобы не задерживать машину, которая на удачу именно в этот день забирала для неё из Благовещенска душевую кабину.

— Покупательница предложила перевести мне деньги сразу, я согласилась. При этом на карту Сбербанка деньги она переводить не захотела, мол, у неё другой банк, идёт долго. Я кинула ей номер ещё одной своей карты, уже другого банка, а сама думаю, что главное не называть код безопасности — три цифры на обороте, — рассказывает жертва мошенников.

Однако код безопасности никто так и не попросил, зато покупательница поинтересовалась сроком действия карты. Ольга решила, что это неопасно и назвала его. Через 5 минут со счета начали небольшими суммами «улетать» деньги.

— Я увидела это, срочно позвонила в банк и заблокировала карту. Пока я это делала, мошенники успели снять со счета две суммы по очереди — сначала 500, потом 1 900 рублей. На карте находилась гораздо большая сумма, поэтому считаю, что мне повезло. Теперь я вообще боюсь что-то сообщать посторонним, любые данные по карте. По моему мнению, нужно просто говорить — переводите по номеру телефона, карта привязана к нему. Наверное, только так можно обезопасить себя, — делится Ольга.

Рискует и покупатель, и продавец

Процветает на сервисах бесплатных объявлений и ещё один популярный вид мошенничества. Мошенники договариваются с покупателем о доставке товара, а потом присылают ссылку, пройдя по которой вы должны ввести данные своей карты, якобы, чтобы вам на карту пришла оплата. После того как вы это сделаете, сумму спишут с вашего счёта.

— Продавала куртку, мне написали мошенники, я их раскусила сразу, когда мне прислали правила доставки и ссылку. Они предупредили в переписке, что, когда я введу данные моей карты, на моём счету якобы заморозятся средства для авторизации карты. Естественно, вместо заморозки произошла попытка списания, – рассказывает жительница Благовещенска Анастасия.

Пользоваться доставкой можно, но помните, что номер карты вы привязываете в своём личном кабинете на сайте сервиса самостоятельно. Ни в коем случае не заполняйте информацию о своей карте по чужим ссылкам.

Если вы не продаете, а покупаете, будьте ещё более бдительны. Полицейские рассказывают, что сейчас создается много подделок популярных сайтов, которые очень сложно отличить от настоящих. Чтобы обезопасить себя, помните:

нельзя переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Если предложение приходит якобы от популярного магазина, лучше зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию;

крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним – двумя символами;

удостоверьтесь, что сайт использует защищенное соединение: адрес должен начинаться с https://, а в адресной строке должен стоять значок закрытого замка.

Звонок из службы безопасности

Возглавляет тройку популярнейших видов мошенничества в области звонок якобы из службы безопасности банка. В этом случае мошенники сообщают, что ваши средства под угрозой, и просят перевести их на «безопасный счет». Как говорят жертвы подобных афер, мошенники пользуются гипнотизирующей музыкой и разговаривают так, как настоящие сотрудники банка.

— Важно помнить, что работник банка никогда не будет узнавать информацию о номере карты, сроке ее действия и CVC-коде, а также не будет предлагать обезопасить счет путем перевода денег на другой «защищенный» счет. При поступлении звонков якобы работников банка или сотрудников службы безопасности банка необходимо прервать разговор и перезвонить на телефон горячей линии банка, информация о которой всегда размещена на обратной стороне банковской карты, — рассказывают представители МВД Амурской области.

По данным областной прокуратуры, за 9 месяцев 2020 года в Амурской области зарегистрировано 1 539 фактов мошенничества, то есть это каждое десятое преступление в регионе. При этом 41,6 % преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Амурской области нет ни одного района, который бы обошли мошенники. Больше всего обманутых в Благовещенске. Дальше идут Белогорск, Свободный и Тында. Меньше всего обманутых в Константиновском районе.

Если все же вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону).