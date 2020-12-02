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сегодня, 14:23 0

15 миллионов рублей получила туристическая отрасль в Приамурье

15 миллионов рублей получила туристическая отрасль в Приамурье
Фото: pixabay.com

Представителям пострадавшей в период пандемии туристической отрасли выплачено более 15 миллионов рублей из бюджета Амурской области. Напомним, отрасль признана одной из наиболее пострадавших от последствий пандемии, пишет ТАСС.

— Туристическая отрасль была признана пострадавшей от пандемии одной из первых, негативный эффект мы ощутили раньше остальных из-за остановки регулярного пассажирского сообщения с Китаем. В связи с этим очень важно было создать комплекс оперативных антикризисных финансовых, налоговых и организационных мер поддержки отрасли. Наиболее востребованными стали прямые субсидии из регионального бюджета: 62 туроператора и турагента получат свыше 7 миллионов рублей, а 32 предпринимателя в сфере гостиничного бизнеса — 8,4 миллионов, — рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Специалисты министерства продолжают приём заявок на получение из областного бюджета специальных грантов до миллиона рублей на развитие внутреннего и въездного туризма.

— Пилотными территориями грантовой поддержки стали три муниципалитета. Прием заявок завершился в Бурейском районе и продолжается сейчас в Благовещенске и Зее, — добавила Киреева.

Также представители туристической отрасли имели возможность воспользоваться поддержкой из федерального бюджета на компенсацию билетов и путёвок.

В 2021 году для амурских предпринимателей в сфере туризма сохранили пониженную ставку налогообложения – вместо 6% ставка составила 1%. Меры поддержки туристической отрасли планируют дополнять в дальнейшем. Они будут разрабатываться с учётом международной ситуации и тех мер, которые внедряются на федеральном уровне.

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#бизнес #финансы

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